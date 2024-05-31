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أحمد جودة - القاهرة -

روى محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قصة مؤثرة في بداية مسيرته الكروية.

محمد شحاتة يروي قصة مؤثرة في بداية مسيرته ويؤكد: والدي بكى بعد انضمامي إلى الزمالك

وأوضح محمد شحاتة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: "حين كنت في سكن لاعبي طلائع الجيش كانت هناك أوقات لا يمكنني أن أقول لوالدي أني بحاجة لأموال، فكنت أذهب إلى المكان المخصص لأكل العساكر وآكل هناك".

وأشار إلى أن والده بكى حين علم بتوقيعه للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وكذلك والدته أيضًا.

وتحدث عن أول مشاركة له مع الزمالك، حيث كشف: "عند مشاركتي الأولى أمام الإسماعيلي طلب مني المدرب جوزيه جوميز أن أكرر ما أفعله في التدريبات فقط لا أكثر".

وتابع: "لم أكن قلقًا فهي مباراة مثل أي مباراة أخرى، خالد سطوحي كان يقول لي دائمًا « العب أي مباراة وكأنها الأخيرة لك»".