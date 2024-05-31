نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق شيكابالا على عقوبتي الشحات والشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقوبتي محمد الشيبي وحسين الشحات ثنائي بيراميدز والأهلي على الترتيب.

تعليق شيكابالا على عقوبتي الشحات والشيبي

صباح أمس الخميس، أصدرت محكمة جنح ثان مدينة نصر، قرارًا بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات.

بالإضافة إلى تغريم الشحات 100 ألف جنيه ومنعه من الحصول على أي عضوية رياضية لمدة 5 سنوات، بعد شكوى الشيبي ضده والتي اتهمه فيها بالاعتداء عليه في مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الموسم الماضي.



وبعدها بساعات أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمد الشيبي لمدة 6 مباريات بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللوائح.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: "لاعبو كرة القدم أخوات سواء مصري أو غير مصري، يا ريت حل الأمر بطريقة مُرضية للجميع".

وتابع: " وأتمنى أن تُعقد جلسة لحل الأزمة بعد نهاية التوقف الدولي وعودة الشيبي إلى مصر، لأننا نلعب كرة القدم لإسعاد الجماهير، وأي شخص يستطيع المساعدة لحل الأزمة عليه أن يتحرك لأن ذلك في صالح الكرة المصرية".

جدير بالذكر أن شيكابالا كان قد طرح مبادرة صلح بين الشحات والشيبي قبل صدور القرارات.