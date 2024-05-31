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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد شحاتة، لاعب وسط نادى الزمالك، أنه كان يتمنى الانضمام لمعسكر منتخب مصر الحالي مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة، مضيفًا أن المنتخب الأولمبى يمتلك مواهب قادرون على حصد ميدالية أولمبية.

محمد شحاتة: كنت أتمنى الانضمام لمعسكر منتخب مصر مع كابتن حسام حسن

وقال محمد شحاتة، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كنت أتمنى أن أكون فى معسكر منتخب مصر الحالى ومع كابتن حسام حسن لكن القادم أفضل، وطموحى ليس له حدود".

وتابع: "إن شاء الله المنتخب يفرحنا فى المباراتين القادمتين، كنت أتمنى انضمام عمر جابر ونبيل دونجا للمنتخب لأنهما يقدمان مستويات كبيرة وكذلك عبد الله السعيد".

واتم: "منتخب مصر الأولمبى يستطيع تحقيق ميدالية أولمبية فى الأولمبياد المقبلة، حيث أن المنتخب يضم مواهب كثير وهم الأقرب لى فى الملاعب مصل كوكا وحمزة علاء ومحمود صابر وإبراهيم عادل".