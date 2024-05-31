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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق النصر اليوم الجمعة الموافق 31 مايو الحالي في لقاء حاسم بينهم بستاد الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والنصر مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

كيف تأهل الهلال والنصر؟

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بنتيجة 2/1 بينما انتصر النصر أمام الخليج بثلاثة أهداف مقابل واحد.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

