نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية بكل مكان وبالتحديد السعودية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق النصر اليوم الجمعة الموافق 31 مايو الحالي في لقاء حاسم بينهم بستاد الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر

وتبدأ صافرة بداية مباراة الهلال والنصر مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

كيف تأهل الهلال والنصر؟

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بنتيجة 2/1 بينما انتصر النصر أمام الخليج بثلاثة أهداف مقابل واحد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة عمان

القمر: نايل سات

التردد: 12127

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الشارقة الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

