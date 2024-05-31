نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات مصر في تصفيات المونديال 2026 والتي ستجمعه أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على حساب جيبوتي وسيراليون.

موعد مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات المونديال

تقام مواجهة الفريقين لحساب الجولة الثالثة في تمام العاشرة مساء الخميس القادم الموافق السادس من يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي.



ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات المونديال

ويستقبل منتخب غينيا بيساو نظيره المنتخب المصري في المواجهة لحساب الجولة الرابعة والتي ستقام في العاشر من يونيو المقبل.

وتنطلق صافرة المواجهة في تمام السابعة مساء.

مجموعة المنتخب المصري في تصفيات المونديال

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

