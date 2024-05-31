نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أزاحت مجموعة قنوات بي ان سبورتس الستار عن معلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والذي يجمع بين ريال مدريد وبورسيا درتموند.

ويتولى الثنائي حفيظ دراجي وخليل البلوشي مهمة التعليق على النهائي المرتقب.

كيف وصل الفريقين إلى النهائي ؟

وخاض ريال مدريد منافسات قوية أمام كلا من لايبزيغ في دور الستة عشر، ومانشستر سيتي في دور ربع النهائي وبايرن ميونيخ في دور نصف النهائي.



بينما جاء مشوار بورسيا درتموند بداية من أيندهوفن في دور الستة عشر وأتليتكو مدريد في دور ربع النهائي وباريس سان جيرمان في دور نصف النهائي.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

وستقام مباراة النهائي السبت المقبل الموافق الأول من شهر يونيو في ملعب ويمبلي بين ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.

وتنطلق صافرة المواجهة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

