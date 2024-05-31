نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند وذلك في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2024.

وخاض ريال مدريد منافسات قوية أمام كلا من لايبزيغ في دور الستة عشر، ومانشستر سيتي في دور ربع النهائي وبايرن ميونيخ في دور نصف النهائي.

بينما جاء مشوار بورسيا درتموند بداية من أيندهوفن في دور الستة عشر وأتليتكو مدريد في دور ربع النهائي وباريس سان جيرمان في دور نصف النهائي.

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع في دوري الأبطال

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الألماني تشكيلته كالاتي:-

حارس المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: شلوتربيك، رايرسون، ماتس هاملز، ماتسين.

خط الوسط: سابيتزر، براندت، إمره جان.

في الهجوم: سانشو، فولكروغ، كريم أديمي

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

وستقام مباراة النهائي السبت المقبل الموافق الأول من شهر يونيو في ملعب ويمبلي بين ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.

وتنطلق صافرة المواجهة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

