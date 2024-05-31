نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات حول العالم والملاعب المصرية والعربية وتتصدرها ديربي الكرة السعودية بين النصر والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتنطلق مباراة النصر والهلال اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

نهائي كأس الملك السعودي

الهلال ضد النصر - 9:00 مساءً.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية الناقل لمباريات الدوري السعودي.



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة نظيره بتروجيت بينما يواجه بلدية المحلة مع الجونة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر الموسم الجاري.

كأس مصر

البنك الأهلي ضد بتروجيت - 5:00 مساءً.

بلدية المحلة ضد الجونة - 5:00 مساءً.

وتنقل هذه المباريات عبر شبكة تايم سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات كأس مصر.

الدوري التونسي

يلتقي اليوم الجمعة، الاتحاد المسنتيري مع نظيره الصفاقسي ضمن منافسات مجموعة التتويج ببطولة الدوري التونسي موسم 2023-2024.

