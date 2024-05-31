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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي مع نظيره فريق بتروجيت ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة البنك الأهلي وبتروجيت بكأس مصر والقنوات الناقلة

وتنطلق هذه المباراة في الخامسة مساء على استاد المقاولون العرب من مواجهات بطولة كأس مصر.

ويسعي الفريقين في هذه المباراة بالفوز من أجل التأهل إلى الدور 16 واستكمال مشوارهم في بطولة كأس مصر.



ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس مصر.

