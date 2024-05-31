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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة مع نظيره فريق الجونة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة بلدية المحلة والجونة اليوم الجمعة بكأس مصر

وتنطلق هذه المباراة في الخامسة مساء على استاد غزل المحلة من مواجهات بطولة كأس مصر.

ويسعي الفريقين في هذه المباراة بالفوز من أجل التأهل إلى الدور 16 واستكمال مشوارهم في بطولة كأس مصر.



ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس مصر.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ15 في جدول الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ11 برصيد 30 نقطة.

