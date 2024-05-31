نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. أحمد حمدي يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك وشيكابالا يعلق على عقوبتي الشحات والشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

أحمد حمدي يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك

تحدث احمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن دور جماهير الفارس الأبيض في التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، موضحا بأنه سيسافر إلى ألمانيا الأسبوع الجاري لإجراء جراحة الرباط الصليبي.



وقاد احمد حمدي نجم الزمالك، القلعة البيضاء للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان، بالفوز عليه بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بخسارة الأبيض بـ 2-1، مستفيدا بذلك قاعدة الأرض.



تصريحات احمد حمدي

وقال أحمد حمدي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "جمهور الزمالك وفي وحماسي جدا وسافروا معنا في غانا والمغرب وهم الدرع الأول للفريق، ونحن نلعب من أجلهم، وهم من تسببوا لنا في دفعة قوية باستاد القاهرة في نهائي الكونفدرالية.



وتحدث حمدي عن هدفه في نهائي الكونفدرالية، قائلًا: "كان لدي إحساسا أنني سأسجل هدفا وشعرت بذلك بعدما سجلت هدفا ضد البنك الأهلي وألغي وتم إلغاء ركلة جزاء لي بعد العودة لتقنية الفيديو، وعندما عدت للمنزل أخبرني شقيقي أن الله سيعوضني في المباراة النهائية".



وواصل: "تصادف أن يتشابه هدفي في المباراة مع دخلة كابتن ماجد التي حضرّها الجمهور قبل بداية نهائي الكونفدرالية".



وتطرق حمدي بالحديث عن موعد إجراء جراحة الرباط الصليبي التي ألمت به خلال مشاركته في نهائي كأس الكونفدرالية، قائلًا: "سأسافر الأسبوع الجاري لألمانيا لإجراء جراحة قطع الرباط الصليبي وأسألكم الدعاء وبالعزيمة سأعود أقوى.



تعليق شيكابالا على عقوبتي الشحات والشيبي

علق محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقوبتي محمد الشيبي وحسين الشحات ثنائي بيراميدز والأهلي على الترتيب.

تعليق شيكابالا على عقوبتي الشحات والشيبي

صباح أمس الخميس، أصدرت محكمة جنح ثان مدينة نصر، قرارًا بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات.

بالإضافة إلى تغريم الشحات 100 ألف جنيه ومنعه من الحصول على أي عضوية رياضية لمدة 5 سنوات، بعد شكوى الشيبي ضده والتي اتهمه فيها بالاعتداء عليه في مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الموسم الماضي.



وبعدها بساعات أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمد الشيبي لمدة 6 مباريات بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللوائح.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: "لاعبو كرة القدم أخوات سواء مصري أو غير مصري، يا ريت حل الأمر بطريقة مُرضية للجميع".

وتابع: " وأتمنى أن تُعقد جلسة لحل الأزمة بعد نهاية التوقف الدولي وعودة الشيبي إلى مصر، لأننا نلعب كرة القدم لإسعاد الجماهير، وأي شخص يستطيع المساعدة لحل الأزمة عليه أن يتحرك لأن ذلك في صالح الكرة المصرية".

جدير بالذكر أن شيكابالا كان قد طرح مبادرة صلح بين الشحات والشيبي قبل صدور القرارات.