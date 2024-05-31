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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعد عودته للمشاركة مع القلعة البيضاء، بعد الإصابة التي ألمت به مؤخرًا.

شيكابالا يعلن موعد عودته للمشاركة مع الزمالك

وأوضح شيكابالا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت، أنه أجرى أشعة أمس على موضع إصابته، مؤكدًا أنه سيعود للمشاركة مع نادي الزمالك من جديد بعد أسبوعين.

وتابع شيكابالا تصريحاته قائلًا: "لماذا لا نكافح من أجل حصد لقب الدوري؟ وبالاجتهاد سنصل لما نريده".

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة خلال الموسم الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة الحادية عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 14 يونيو المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.