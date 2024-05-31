نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا يتراجع عن بيع نجم برشلونة بعد قرار فليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الألماني هانسي فليك مدرب الفريق الكتالوني رفض رحيل نجم البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لابورتا يتراجع عن بيع نجم برشلونة بعد قرار فليك

وأعلن نادي برشلونة خلال الأيام الأخيرة تعيين فليك مدريرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من تدريب البرسا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن فليك يعتبر رونالد أراوخو لاعبًا أساسيًا في صفوف برشلونة، وطلب من الإدارة عدم بيعه إطلاقًا وحتى إن اضطروا إلى بيع مدافع فليس أراوخو.

‏وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة مستعد لتلبية رغبة فليك والدور الآن على اللاعب لقبول عرض التجديد.