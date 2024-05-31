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أحمد جودة - القاهرة - يدرس نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، التراجع عن أحد الصفقات التي يسعي النادي الكتالوني لحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فليك يدفع برشلونة للتراجع عن هذه الصفقة

وقال الصحفي الإسباني خوانمارتي، أن الخطة المُفضلة لـ فليك هي 4-2-3-1 لذا هي لا تعتمد على لاعب ارتكاز ولا تحتاج بروفايل جيدو رودريحيز لاعب ريال بيتيس، وهذا قد يغير الأولويات في الميركاتو الصيفي بالنسبة لبرشلونة.

‏وأضاف أن الصفقة لم يتم استبعادها تمامًا لكن على جيدو أن يقرر ما إذا كان سينتظر قرار برشلونة أم سينتقل إلى فريق آخر في الميركاتو الصيفي.

وأعلن نادي برشلونة خلال الأيام الأخيرة تعيين فليك مدريرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من تدريب البرسا.