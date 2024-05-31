تحديد حارس مرمي ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، حارس مرمي المرينجي الذي سيواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند، مساء، غدًا، السبت، على ملعب "ويمبلي"، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024.

ووفقًا للتقارير الصحيفة الإسبانية التي أبرزها صحف "ماركا موندو ديبورتيفو"، فأن أنشيلوتي قرر الدفع بالبلجيكي تيبوا كورتوا أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب الحارس الأوكراني أندريه لونين.

قائمة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - كيبا - فران

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي

الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - جولر - ماريو مارتن

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز

