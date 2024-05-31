نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى قبل النهائي.. قائمة ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد، عن قائمة الفريق المسافر إلى العاصمة البريطانية لندن لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، غدًا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – كيبا أريزابالاجا- فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا- ناتشو هيرنانديز- لوكاس فاسكيز- فران جارسيا- أنتوني روديجير – فيرلاند ميندي.

وسط الملعب: جود بلينجهام – توني كروس- لوكا مودريتش- إيدواردو كامافينجا – فيدريكو فالفيردي – أوريلين تشاوميني- داني سيبايوس – أردا جولر – ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينسيوس – رودريجو – خوسيلو- براهيم دياز.