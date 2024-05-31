كارلو أنشيلوتي يطارد رقما قياسيا في تاريخ دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لخوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة التاسعة في مسيرته الكروية، وذلك حينما يقود فريقه في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، السبت، في ملعب ويمبلي.

ويستحق أنشيلوتي أن يكون خبير دوري الأبطال، وذلك بالنظر إلى تاريخه الكبير في البطولة كلاعب وكمدرب.

وكان أول ظهور لأنشيلوتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، حينما كان لاعبا في روما وشارك في نهائي نسخة عام 1984 أمام ليفربول الإنجليزي، حيث خسر فريق العاصمة الإيطالية بضربات الترجيح.

قائمة ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – كيبا أريزابالاجا- فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا- ناتشو هيرنانديز- لوكاس فاسكيز- فران جارسيا- أنتوني روديجير – فيرلاند ميندي.

وسط الملعب: جود بلينجهام – توني كروس- لوكا مودريتش- إيدواردو كامافينجا – فيدريكو فالفيردي – أوريلين تشاوميني- داني سيبايوس – أردا جولر – ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينسيوس – رودريجو – خوسيلو- براهيم دياز.