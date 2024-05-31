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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع فرق بوروسيا دورتموند لإنقاذ موسمه غير المرضي، عندما يواجه فريق ؤ في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على استاد ويمبلي بلندن.

بوروسيا دورتموند يسعى لتحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه

وأنهى دورتموند الدوري الألماني (بوندسليجا) محتلا المركز الخامس بجدول الترتيب، كما ودع بطولة كأس ألمانيا مبكرا.

ورغم أن الفريق الألماني ضمن التواجد في دوري أبطال أوروبا، بعدما حصلت ألمانيا على مقعد إضافي في البطولة التي ستقام بشكلها الجديد بداية من الموسم المقبل، سيسعى الفريق للتتويج باللقب للعب في البطولة في الموسم المقبل بصفته حامل اللقب ومنح ألمانيا مقعد إضافي آخر في دوري أبطال أوروبا، حيث سيشارك آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز السادس، في البطولة حال فوز دورتموند باللقب.

وحقق بوروسيا دورتموند إنجازات كبيرة منذ نشأته قبل 114 عاما وبالتحديد في 19 ديسمبر 1909، حيث توج بثمانية ألقاب للدوري الألماني، وخمسة ألقاب لكاس ألمانيا، ولقب لدوري أبطال أوروبا، ولقب لكأس إنتركونتيننتال، ولقب كأس الكؤوس الأوروبية.