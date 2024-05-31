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أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار نحو ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن الذي يستضيف نهائي النسخة 69 لدوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني يوم غد السبت.

"ويمبلي" يبشر ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويسعى الفريق المدريدي لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد 14 مرة، بينما يأمل دورتموند في تتويج جديد بالكأس ذات الأذنين التي فاز بها في عام 1997.

تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة 18 في تاريخه حيث خسر ثلاثة نهائيات في أعوام 1962 و1964 و1981 بينما يلعب الفريق الألماني في النهائي الأوروبي الثالث بعد خسارته اللقب أمام جاره الألماني بايرن ميونخ في نهائي عام 2013.

وأطاح الريال بالعملاق البافاري بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي بعد التعادل 2/2 ذهابا في ألمانيا، والفوز 1/2 إيابا على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية، بينما فجر دورتموند مفاجأة مدوية بالفوز ذهابا وإيابا على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة واحدة 1/صفر.