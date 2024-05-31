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أحمد جودة - القاهرة - يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه كمدير فني لبرشلونة، أمر جيد لكلا الطرفين.

تعليق "غريب" من أنشيلوتي بعد إقالة تشافي من تدريب برشلونة

وقرر خوان لابورتا، رئيس النادي إقالة تشافي بعد انتقاداته للوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي الكتالوني، معتبرا أنه سيعوق قدرة الفريق على التنافس مع ريال مدريد وأكبر أندية أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي خلال تصريحات لبرنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني: "الإقالة جزء من وظيفة المدرب، أعتقد أن تشافي سيكون منزعجا بعض الشيء مما حدث، لأني أعتقد أنها المرة الأولى التي يقال فيها".

وأضاف "لكن مع الوقت، أعتقد أنه سيفهم ذلك كجزء من الوظيفة.. عندما لا تكون هناك علاقة جيدة بين النادي والمدرب، فإن أفضل شيء هو الانفصال".

وأتم "لقد حدث لي ذلك عدة مرات.. في نابولي، وبايرن ميونخ، وتشيلسي.. من الأفضل الانفصال، وأعتقد أن ذلك جيد لتشافي، وربما أيضا لبرشلونة".