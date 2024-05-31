تاريخ مواجهات ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند، في العاشرة مساء غدًا السبت، على ملعب «ويمبلي» بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

التقي ريال مدريد مع نظيره بوروسيا دورتموند في 14 مباراة، تمكن الفريق الملكي في الفوز بـ6 مواجهات، بينما تلقى الهزيمة في 3 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات، ونجح في تسجيل 24 هدفا، واهتزت شباكه بـ19 هدفا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – كيبا أريزابالاجا- فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا- ناتشو هيرنانديز- لوكاس فاسكيز- فران جارسيا- أنتوني روديجير – فيرلاند ميندي.

وسط الملعب: جود بلينجهام – توني كروس- لوكا مودريتش- إيدواردو كامافينجا – فيدريكو فالفيردي – أوريلين تشاوميني- داني سيبايوس – أردا جولر – ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينسيوس – رودريجو – خوسيلو- براهيم دياز.