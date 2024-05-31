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أحمد جودة - القاهرة - اقترب جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي من تدريب فنربخشة التركي خلال الموسم الجديد.

مورينيو يقترب من تدريب فناربخشة التركي خلال الموسم الجديد

وأكد الصحفي فابرزيو رومانو الجمعة أن مورينيو توصل لاتفاق مع فنربخشة لتدريب الفريق بعقد لمدة عامين.

وأوضح أن الإعلان الرسمي عن التعاقد مع مورينيو سيكون في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وكانت آخر محطات مورينيو التدريبية هي روما الإيطالي.

وكان فنربخشة قد خسر سابق الدوري التركي لصالح غريمه التقليدي جالاتا سراي بعدما حصل الأول على 99 نقطة فيما توج الثاني باللقب بـ102 نقطة.