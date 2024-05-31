نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصل يواجه النصر في ختام الدوري الإماراتي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلّع الوصل لختام جيد للموسم قبل مواجهة النصر، في الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

الوصل يواجه النصر في ختام الدوري الإماراتي للمحترفين

ويحتل الوصل صدارة الترتيب الدوري الإماراتي برصيد 64 نقطة، ويحتل المركز الثالث بعد الجزيرة برصيد 68 نقطة في موسم 2016-2017، وشباب الأهلي الذي يحتل المركز الأول في موسم 2015-2016.

ويواجه الوصل في مواجهة النصر السادس (39) بينها إهداء مهاجمه فابيو ليما لقب الهداف والذي يتقاسم صدارة ترتيبه حاليًا مع السوري عمر خربين مهاجم الوحدة برصيد 17 هدفًا.