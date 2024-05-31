مؤمن الجندي يكشف لماذا تحرك الشيبي ضد الشحات قضائيًا بعد التصالح؟ (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي ببوابة دوت الخليج، كواليس تحرك محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز قضائيًا ضد حسين الشحات لاعب الأهلي رغم التصالح بينهما بعد الواقعة.

وقال الجندي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد: "الجميع شاهد لقطات تصالح الشيبي والشحات بعد المباراة، والغريب أن الشيبي كان راضيًا".

لماذا تحرك الشيبي ضد الشحات قضائيًا بعد التصالح؟

وتابع: "هناك كلمة سر في الأمر أشعلت النار ودفعت الشيبي للتحرك قضائيًا بعد التصالح".

أكد محمد رشوان المحامي بالنقص، أنه كان أحد أعضاء الفريق القانوني للدفاع عن حسين الشحات بصحبة المستشار أشرف عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن فصول الحكاية بدأت ولم تنتهٍ، وسوف يتم تقديم استئناف ضد الحكم الصادر اليوم، وأيضا هناك محكمة النقض.

وقال رشوان: "ما دام اتحاد الكرة كان يستطيع اصدار عقوبة ضد الشيبي، لماذا تم التأخير لحين صدور حكمًا قضائيًا اليوم، رغم مخاطبات النادي الأهلي مؤخرًا، كما أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة أكد أن الأمر في لجنة الانضباط، واليوم تم الاعلان أن الموضوع أصبح بعيد عن اللجنة".

وأضاف: "لو كان صدر عقوبة ضد محمد الشيبي، كانت النيابة العامة من الوارد أن تأخذ به، والقضية لازال هناك لها فصول آخرى، وسوف يتم الاستئناف بشكل رسمي، وحسين الشحات اعتذر عن الواقعة، والمحكمة رأت في سلوكه أنه ليس (إجراميا) لذلك تم إيقاف تنفيذ العقوبة وفقًا لحكم المحكمة".

الجندي يحمل اتحاد الكرة مسؤولية الأزمة

وواصل الجندي: "قبل البحث عن حل الأزمة يجب أن نعرف من خلق تلك الأزمة؟ اتحاد الكرة هو من صنع الأزمة؟".

واختتم قائلًا: "أكبر خطأ ارتكبه محمد الشيبي هو اللجوء للقضاء المدني، إذ ليس من حقه أن يقوم بذلك.. ما قام به اللاعب المغربي ليس له علاقة بالرياضة تمامًا".