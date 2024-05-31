نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل لمواجهة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواجه الهلال نظيره النصر، على ستاد الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: الشهراني، كوليبالي، البليهي، سعود.
خط الوسط: لودي، نيفيز، كنو.
خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، ديلجادو.
كيف تأهل الهلال والنصر؟
وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بنتيجة 2/1 بينما انتصر النصر أمام الخليج بثلاثة أهداف مقابل واحد.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر
تردد ssc
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
تردد قناة عمان
القمر: نايل سات
التردد: 12127
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة الشارقة الرياضية
القمر: نايل سات
التردد: 11013
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 5/6.