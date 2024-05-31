نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل لمواجهة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الهلال نظيره النصر، على ستاد الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: الشهراني، كوليبالي، البليهي، سعود.

خط الوسط: لودي، نيفيز، كنو.

خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، ديلجادو.

كيف تأهل الهلال والنصر؟

وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بنتيجة 2/1 بينما انتصر النصر أمام الخليج بثلاثة أهداف مقابل واحد.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة عمان

القمر: نايل سات

التردد: 12127

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الشارقة الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.