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أحمد جودة - القاهرة - حقق شريف أشرف قائد منتخب مصر للقوس والسهم 641 نقطة في إطار منافسات بطولة كأس فيرونيكا المقامة بمدينة كامنيك بسلوفينيا خلال الفترة الحالية.

قائد منتخب مصر للقوس والسهم يحقق 641 نقطة في بطولة كأس فيرونيكا

وتشهد البطولة مشاركة 386 لاعب ولاعبه يمثلون 29 دولة يأتي على رأسهم ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا.

ويحرص الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جير على مشاركة لاعبي المنتخب في البطولات الدولية في إطار خطة الاتحاد لتجهيز اللاعبين لدور الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن يشارك لاعبو المنتخب في عدة بطولات دولية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.