نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتسكه: دورتموند قادر على تحقيق شيء استثنائي في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لفريق بوروسيا دورتموند، إن فريقه قادر على تحقيق "شيء استثنائي" في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا السبت أمام ريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي للمسابقة.

وقال في تصريحات عبر “بيلد” الألمانية " ريال مدريد هو النادي الأكبر والأنجح في العالم، والنادي الذي يتمتع بأكبر قدر من الكاريزما، يتعين عليك أن تقول ذلك دون أن تشعر بالغيرة".

وأشار إلى أنه مع وجود لاعبين مثل توني كروس، ولاعب دورتموند السابق جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، فإن ريال مدريد "يمتلك بلا شك فريقا رائعا".

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجا بدوري الأبطال برصيد 14 لقبا، وفاز بجميع المباريات النهائية الثمانية التي خاضها في المسابقة القارية، منذ أن تغير اسمها إلى دوري أبطال أوروبا عام 1992.