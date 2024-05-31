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أحمد جودة - القاهرة - غادر فريق بوروسيا دورتموند متوجها للعاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، بهدف "صنع التاريخ" حينما يخوض غدا السبت نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني على ملعب (ويمبلي).

بالقوة الضاربة.. بوروسيا دورتموند يتجه إلى "ويمبلي" لتحقيق حلم دوري الأبطال

واستدعى إدين ترزيتش، مدرب دورتموند، جميع اللاعبين المتاحين حاليا في الفريق للمباراة، حيث كان من بينهم المهاجم المخضرم ماركو رويس، الذي من المقرر أن يخوض مباراته الأخيرة مع الفريق قبل رحيله عن النادي، الذي قضى بين جدرانه 12 عامًا.

وفاز دورتموند بدوري أبطال أوروبا عام 1997 أمام يوفنتوس الإيطالي في النهائي، لكنه خسر نهائي نسخة عام 2013 الذي أقيم أيضا في ويمبلي أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ.