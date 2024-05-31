توني كروس vs ماركو رويس.. وداع من الباب الكبير في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد توني كروس وماركو رويس، نجما ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على الترتيب، وداع فريقيهما من الباب الكبير، وذلك حينما يخوضان مع نادييهما نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا السبت على ملعب ويمبلي.

وداع من الباب الكبير في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المرجح أن يتواجد كروس، في قائمة الريال الأساسية للمباراة، حيث يحلم بالتتويج بلقبه الخامس في دوري الأبطال مع العملاق الإسباني، الذي انضم إليه عام 2014، ولقبه السادس طوال مسيرته الرياضية.

يعتزل بعد ذلك كرة القدم نهائيا عقب مشاركته مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تحتضنها بلاده الشهر المقبل.

ولن ينهي رويس لاعب منتخب ألمانيا السابق الذي يكمل عامه الـ35 اليوم الجمعة، مشواره الكروي، لكنه إذا شارك فسيلعب آخر مباراة له مع دورتموند بعد مرور 12 عاما من خسارة فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 أمام الغريم التقليدي بايرن ميونخ على ملعب ويمبلي أيضا.

وحصل كروس ورويس على وداع عاطفي في آخر مباراة لهما على ملعبي نادي سانتياجو بيرنابيو وسيجنال إيدونا بارك.