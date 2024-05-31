نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجيت في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق من أجل مواجهة بتروجيت، فى إطار منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجيت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: أمير مدحت، محمود الجزار، عاصم صلاح.

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، اسحاقو يعقوبو، عماد فتحي.

خط الهجوم: جريندو، محمود قاعود

ويجلس على دكة البدلاء، الأسماء التالية: حسن شاهين، محمود سيد، أسامة فيصل، أحمد ربيع، أحمد سعيد، أيمن أشرف، محمد هلال، موسي فراوى، إبراهيم حسن.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي وبتروجيت في كأس مصر

تذاع مباراة البنك الأهلي أمام نظيره بتروجيت، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا على قناة أون تايم سبورتس 1.