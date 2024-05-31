نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يحقق الكرة الذهبية؟.. أنشيلوتي بفاجئ جمهور ريال مدريد بتصريحات مثيرة قبل نهائي الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الضوء على العديد من الجوانب المهمة قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند، والتي ستُلعب على ملعب "ويمبلي" في السبت المقبل، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

تصريحات أنشيلوتي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

أشار أنشيلوتي إلى بداية الموسم قائلًا: "كنا واثقين من تواجد الكثير من اللاعبين المميزين. قررنا تعزيز صفوفنا بخوسيلو، حيث كان لدينا حاجة ماسة لاعب بمهاراته، وقدم إبراهيم دياز أداءً ممتازًا في ميلان، ولذلك قمنا بالتعاقد مع بيلينجهام".

أكد أنشيلوتي على أهمية هوية ريال مدريد قائلًا: "دافع ريال مدريد هو الفوز دائمًا. لكن بغض النظر عن ذلك، يجب أن يكون للفريق هوية واضحة، ولكن هذه الهوية ليست ثابتة أو واحدة فقط".

تطرق أنشيلوتي أيضًا إلى صراع الكرة الذهبية بين لاعبيه، حيث قال: "هناك صراع بين فينيسيوس وبيلينجهام على الكرة الذهبية. دعونا نرى ما سيحدث في النهائي، وفي كأس أوروبا وكوبا أمريكا".