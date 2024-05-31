تعديل مواعيد مباريات الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر لكرة السلة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تعديل مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للموسم الحالي 2023-2024.

تعديل مواعيد مباريات الأهلي والاتحاد السكندري

ستقام مباريات الدور النهائي بنظام خمس مباريات (best of 5). يتوج الفريق باللقب إذا فاز بثلاث مباريات، وفي حال التعادل تلعب المباريات الخمس كاملة.

جاء قرار تعديل المواعيد نتيجة تعارضها مع مباراة منتخب مصر لكرة القدم ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم 6 يونيو، وهو الموعد المحدد سابقًا لأول مباراة في نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

المواعيد الجديدة للمباريات

المباراة الأولى: الجمعة 7 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. المباراة الثانية: الأحد 9 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. المباراة الثالثة: الثلاثاء 11 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. المباراة الرابعة (في حال اللجوء إليها): الخميس 13 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. المباراة الخامسة (في حال اللجوء إليها): السبت 15 يونيو، ولم يتم تحديد توقيت المباراة بعد.

سيشهد النهائي مواجهة مثيرة بين الأهلي والاتحاد السكندري لتحديد بطل الموسم، حيث تتطلع الجماهير لمتابعة هذه المباريات الحاسمة بعد تعديل مواعيدها لضمان عدم التعارض مع مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم.