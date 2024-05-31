نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوزيه مورينيو يوقع مع فنربخشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي السابق، تجربة تدريبية في دوري أوروبي جديد.

مورينيو يقود فنربخشة

غادر مورينيو، تدريب روما الإيطالي في يناير الماضي، وبعدها لم يرتبط بأي نادٍ جديد وسط اهتمام أندية من دوري روشن السعودي بالحصول على خدماته.

وحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فأن فنربخشة قد حصل على توقيع مورينيو، لتولي تدريب الفريق التركي لمدة موسمين.

وأشار فابريزيو إلى أن جوزيه مورينيو أصبح مدرباً جديداً لفريق فنربخشة بعد توقيعه بشكل رسمي على العقد قبل قليل.

ووقع البرتغالي مورينيو مع فنربخشة، عقداً يمتد لمدة عامين قادمين، أي حتى صيف 2026.

جدير بالذكر أن مورينيو ارتبط اسمه مؤخرًا بالعديد من الأندية مثل الاتحاد والقادسية والشباب السعودي، ولكن البرتغالي فضل البقاء في أوروبا بالمرحلة الحالية.