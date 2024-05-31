نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديبالا يعلق على استبعاده من قائمة منتخب الأرجنتين استعدادًا لـ كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب باولو ديبالا عن صدمته واستغرابه لاستبعاده من قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهتي كولومبيا وجواتيمالا استعدادا لبطولة كوبا أمريكا. كان ديبالا واثقًا من اختياره ضمن قائمة المدرب ليونيل سكالوني، ما جعل قرار الاستبعاد غير متوقع بالنسبة له.

ديبالا يعلق على استبعاده من قائمة منتخب الأرجنتين

في حديثه لصحيفة "ذا أثليتك"، قال ديبالا: "أعتقد أنني قدمت أداءً رائعًا هذا الموسم، وكنت واثقًا من استدعائي للمنتخب. لذا، كان الاستبعاد ضربة قاسية للغاية بالنسبة لي. أن أكون جزءًا من المنتخب الوطني هو أحد أفضل الأشياء التي حصلت عليها".

أوضح ديبالا أنه يتفهم صعوبة اختيار المدرب بين العديد من اللاعبين المميزين، وقال: "أنا أحترم قراره. لطالما أخبرته أن لدي علاقة رائعة معه، وقد اختار بلا شك الأفضل للمنتخب الأرجنتيني".

قائمة الأرجنتين لمواجهتي كولومبيا وجواتيمالا

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت الأرجنتيني)، جيرونيمو رولي (أياكس الهولندي)، إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي).

خط الدفاع: نوهيل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي)، ليوناردو باليردي (مارسيليا الفرنسي)، جونزالو مونتييل (نوتينجهام فورست الإنجليزي)، جيرمان بيزيليا (ريال بيتيس الإسباني)، لوكاس كواترا (فيورنتينا الإيطالي)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، نيكولاس تاليافيكيو (ليون الفرنسي).

وسط الملعب: فالنتين باركو (برايتون الإنجليزي)، جويدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي)، رودريجو دي باول (أتلتيكو مدريد الإسباني)، إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، إنزو فرنانديز (تشيلسي الإنجليزي)، جيوفاني لوسيلسو (توتنهام الإنجليزي)، فالنتين كاربوني (مونزا الإيطالي).

الهجوم: ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)، أنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، إيمليانو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي).