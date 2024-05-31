نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد إعلان ريال مدريد لصفقة مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتأهب نادي ريال مدريد الإسباني، للإعلان بشكل رسمي عن ضم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان كيليان مبابي قد أعلن خلال مقطع فيديو نشره على حساباته الشخصية، رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي.

ريال مدريد يعلن صفقة مبابي الأسبوع القادم

أفادت أرانشا رودريجيز، بأنه سيتم الإعلان عن كيليان مبابي كلاعب جديد لريال مدريد الأسبوع القادم.

وأشارت أرانشا إلى أنه تقديم صفقة كيليان مبابي كلاعب جديد لريال مدريد سيكون بعد بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” التي تقام خلال شهري يونيو ويوليو.

وحسم نادي ريال مدريد، كافة التفاصيل مع كيليان مبابي لينضم إلى الفريق الملكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف.