أنطونيو كونتي يعود إلى التدريب من بوابة الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - تقترب الأنظار الآن إلى أنطونيو كونتي، المدرب الإيطالي، حيث يبدو أنه على وشك تولي مسؤوليته الإدارية الجديدة وفقًا لتقارير صحفية تم نشرها اليوم.

أنطونيو كونتي يعود إلى التدريب

بعد رحيله عن توتنهام الإنجليزي في مارس 2023، لم يكن لديه وظيفة، ولكن يبدو أنه قد وجد وجهته المقبلة مع نابولي الإيطالي.

تداولت التقارير أنباءً عن اقتراب ممثلي كونتي وإدارة نابولي من التوصل إلى اتفاق نهائي حول التفاصيل الأخيرة لعقده الجديد.

ووفقًا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، تم التوصل إلى اتفاق بشأن حقوق الصورة والراتب، مما يعني أن كونتي على وشك توقيع عقد يمتد حتى عام 2027.

وتأتي هذه الأخبار بعد إقالة نابولي لمدربهم السابق والتر ماتزاري في فبراير الماضي، واستعانت النادي بخدمات فرانشيسكو كالزونا مؤقتًا حتى نهاية الموسم.