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أحمد جودة - القاهرة - مجانا بدون ولا هلنه ..شاهد مباراة النصر ضد الهلال بث مباشر دون تقطيع | نهائي كأس خادم الحرمين 2024

مجانا دون ولا هلنه..شاهد مباراة النصر ضد الهلال بث مباشر دون تقطيع | نهائي كأس خادم الحرمين 2024.. يشهد ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء اليوم الجمعة، المواجهة المرتقبة بين فريقي الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والنصر من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين: الهلال والنصر في صراع قوي على اللقب

يدخل الهلال المباراة بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب دوري روشن للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، بينما يسعى النصر لإنقاذ موسمه وتحقيق لقب مهم يُعوض به جماهيره عن خيبة أمل عدم الفوز بأي بطولة هذا الموسم.

تُعد هذه المباراة بمثابة قمة كروية سعودية تجمع بين عملاقي العاصمة الرياض، حيث يمتلك كل فريق تاريخًا حافلًا بالإنجازات والألقاب.

يزخر تاريخ مواجهات الفريقين بالعديد من اللحظات المثيرة والندية.

يُمني كلا الفريقين النفس بتحقيق الفوز والتتويج باللقب، خاصة مع تواجد نجوم كبار على أرض الملعب، مثل سالم الدوسري وسلمان الفرج من جانب الهلال، وكريستيانو رونالدو وحسين عبد الغني من جانب النصر.

تُعد هذه المباراة بمثابة فرصة ذهبية لكلا الفريقين لكتابة تاريخ جديد في سجل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تُعد من أهم البطولات الكروية في المملكة العربية السعودية.

من المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا غفيرًا، خاصة مع وجود رغبة كبيرة من قبل جماهير الفريقين في التواجد ودعم فريقهم في هذه المباراة الحاسمة.

موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين



أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا عن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم 2023/2024، والذي سيجمع بين فريقي الهلال والنصر.

ستقام المباراة الحاسمة مساء اليوم الجمعة، الموافق 31 مايو 2024، على أرضية ملعب مدينة الجوهرة.

وتنطلق مباراة الهلال ضد النصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يُعد هذا الموعد بمثابة موعدٍ مع التاريخ، حيث ستشهد هذه المباراة صراعًا قويًا بين عملاقي العاصمة الرياض على الفوز باللقب الغالي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر

ستنقل مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على شاشات قنوات SSC السعودية، وذلك حصريًا على جميع أراضي المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تُعد قنوات SSC الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، مما يضمن للمشاهدين أفضل جودة للصوت والصورة.

بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر المباراة أيضًا على منصة Shahid VIP للمشاهدين الذين يرغبون في متابعتها عبر الإنترنت.

جدول الترددات

تتوفر قنوات SSC على مختلف الأقمار الصناعية، إليك بعض الترددات الشائعة:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11688 27500 أفقي عرب سات 12417 27500 عمودي بدر 4 12034 27500 عمودي

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - كاليدو كوليبالي - على آل البليهي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: رينان لودي - روبن نيفيز - سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش - ميشايل ديلجادو.

تشكيل النصر المتوقع