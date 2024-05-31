نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما مصير مشاركة حسين الشحات مع الأهلي في الدوري بعد قرار حبسه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أن قضت محكمة جنح مدينة نصر أمس بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، وحرمانه من الترشح لأي مناصب إدارية داخل النادي، بسبب اتهامه بالتعدي على المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، تتطلع الجماهير لمعرفة مصير اللاعب ومدى إمكانية مشاركته في مباريات الدوري المقبلة.

مصير مشاركة حسين الشحات مع الأهلي

وفقًا للوائح اتحاد الكرة المصري، يحق لحسين الشحات المشاركة في المباريات بشكل طبيعي مع الأهلي، حيث أن الحكم الصادر لا يمنعه من المشاركة لأنه صادر من محكمة جزئية ويمكن الاستئناف عليه. وقد قرر محامي اللاعب تقديم الاستئناف غدًا السبت.

تعود مشاركة حسين الشحات في المباريات المقبلة لرؤية المدير الفني السويسري مارسيل كولر. من المتوقع أن يشارك الشحات في مباراة الأهلي المقبلة أمام فريق فاركو بالدوري، المقرر إقامتها في الرابع عشر من الشهر المقبل، حسب الرؤية الفنية للمدير الفني وجاهزية اللاعب.

يعتمد قرار مشاركة حسين الشحات على حالته الفنية ومدى جاهزيته للمشاركة، بقرار من الجهاز الفني. الجدير بالذكر أن الشحات كان ضمن التشكيل الأساسي للأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، والتي أقيمت السبت الماضي، وكانت آخر مباراة للفريق قبل التوقف الدولي الحالي.

يذكر أن فريق الأهلي حصل على راحة سلبية بقرار من كولر بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بسبب التوقف الدولي وارتباط منتخب مصر بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.