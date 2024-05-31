نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من أبيدال حول رحيل تشافي عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق إريك أبيدال لاعب برشلونة السابق، على إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه كمدرب للفريق الكتالوني وقدوم الألماني هانسي فليك بدلًا منه.

أبيدال يتحدث عن تشافي وبرشلونة

قال أبيدال في تصريحات إعلامية: "كان موسمًا معقدًا، يتذكر الناس النتائج فقط، في الآونة الأخيرة كانوا في وضع أكثر صعوبة وأكثر خطورة ثم حدث شيء إيجابي في دوري أبطال أوروبا ثم حدثت كارثة".

وتابع: "يجب الوثوق بالأشخاص الموجودين هناك على الرغم من أن الوضع المالي ليس كما كان من قبل، أعتقد أن المواقف الصعبة تجعلك تتخذ قرارات أفضل بمزيد من الحذر وأعتقد أنهم فهموا الأمر وآمل أن يفعلوا ذلك بشكل جيد".

وأضاف: "أنا لست داخل النادي لذا لا أعلم شيئًا عن القرارات التي يتخذونها على انفراد، قال تشافي مؤخرًا أنه في نهاية الموسم سيغادر ثم غير رأيه لأنه رأى بالتأكيد إمكانات الفريق وما يمكن أن يفعله. فقط هو والأشخاص في النادي يعرفون ما تحدثوا عنه".

وأكمل: "الآن اتخذ النادي قرارًا آخر والآن المستقبل وحده سيخبرنا ما إذا كان قرارًا جيدًا أم سيئًا، تشافي كمدرب قام بعمل رائع ولم يكن الأمر سهلًا، كان محظوظًا لأن لديه جيلًا رائعًا من اللاعبين الشباب الذين أحدثوا الفارق وكانوا مهمين جدًا داخل الفريق".

واصل: "جافي وبيدري وأراوخو ولامين، يمكنك رؤية الفارق عندما يلعبون وعندما لا يلعبون وهذا يمنحك الكثير من التوقعات لمستقبل النادي".