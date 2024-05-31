عاجل.. واقعة الترجي تقرب بيرسي تاو من مغادرة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي يلعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يقترب من مغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هذا القرار جاء بعد انفعاله على الجهاز الفني وخالد بيبو، مدير الكرة، إثر استبداله في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، حيث تم إدخال أليو ديانج بدلًا منه.

واقعة الترجي تقرب بيرسي تاو من مغادرة الأهلي

أوضح المصدر أن هذه الأزمة ليست الأولى التي يثيرها بيرسي تاو خلال الفترة الأخيرة في الأهلي. فقد أصبح اللاعب دائم الاعتراض على قرارات الجهاز الفني والإداري داخل الفريق الأول.

تم توقيع عقوبة مالية كبيرة على بيرسي تاو بسبب تصرفاته في نهائي إفريقيا أمام الترجي. ووفقًا للمصدر، فإن الأقرب هو بيعه خلال الصيف المقبل لأي نادٍ آخر. هناك اعتراض كبير على بقائه في الفريق، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولن يحقق النادي أي استفادة مالية إذا استكمل تاو عقده مع الفريق.

رغم هذه الأحداث، عاد بيرسي تاو لقائمة منتخب بلاده جنوب إفريقيا، للمشاركة في الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل، والتي تتضمن خوض مباراتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بهذا، يبدو أن مغادرة بيرسي تاو للنادي الأهلي أصبحت وشيكة، خاصة بعد التوترات الأخيرة وتصاعد الاعتراضات حول استمراره مع الفريق.