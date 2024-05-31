نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوير يحمي عرين منتخب ألمانيا في كأس أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصبح مانويل نوير حارس مرمى ألمانيا مستعدا للعودة لقيادة المنتخب قبل أسبوعين من افتتاح بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بعد مشاركته في تدريبات الفريق يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعود نوير (38 عامًا) لحراسة عرين المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ نهائيات كأس العالم 2022، خلال لقاء الفريق الودي ضد أوكرانيا يوم الاثنين القادم.



وعقب مشاركته في مونديال قطر، تعرض نوير لكسر في الساق في نهاية عام 2022، وغاب عن الملاعب لمدة عام تقريبا، وكان متوقعا أن يعود خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في مارس الماضي، التي شهدت خوض الفريق وديتين ضد فرنسا وهولندا، لكنه اضطر لمغادرة المعسكر بعد تعرضه للإصابة أثناء التدريبات.

وكانت هناك شكوك بشأن مشاركة نوير في لقاء أوكرانيا بعد انضمامه لقائمة المانيا التي ستخوض منافسات كأس أوروبا المقبلة في وقت متأخر عما كان مخططا له، بسبب معاناته من مشكلة في المعدة، لكن حارس بايرن ميونخ الألماني يبدو لائقا وجاهزا للعب الآن.