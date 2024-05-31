ماذا قال كاكا عن مواجهة ريال مدريد ودورتموند في نهائي أوروبا؟

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرازيلي ريكاردو نجم ريال مدريد الأسبق، عن مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم غدٍ السبت.

يلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا السبت، على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

كاكا: كنت أود لعب نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد

قال كاكا في تصريحاته اليوم الجمعة: "آمل وأعتقد بأننا سنفوز بدوري أبطال أوروبا الخامس عشر".

وأضاف لوكاكو: "أنا سعيد جدًا بوصول ريال مدريد مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لقد قدموا موسمًا رائعًا".

وواصل نجم البرازيل السابق: "كنت أود أن ألعب نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد".