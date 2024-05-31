نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أفضل شيء حدث".. أول تعليق من أنشيلوتي على انفصال تشافي وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، رأيه في قرار إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة.

أنشيلوتي يعلق على رحيل تشافي

قال أنشيلوتي في تصريحات إعلامية اليوم، عندما سُئل عن إقالة تشافي: "هذه هي المرة الأولى التي تتم إقالته فيها ومع مرور الوقت أعتقد أنه سيفهم الأمر كجزء من الوظيفة".

وتابع أنشيلوتي: "عندما لا تكون هناك علاقة جيدة بين النادي والمدرب، فالانفصال هو أفضل شيء، حدث ذلك لي عدة مرات، في نابولي، في بايرن ميونخ، في تشيلسي".

واختتم قائلًا: "من الأفضل الانفصال وأعتقد أن هذا أمر جيد بالنسبة لتشافي وقد يكون جيدًا أيضًا لـ برشلونة".