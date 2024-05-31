عاجل| رسالة الوداع؟.. محمد عبدالمنعم يفاجئ جمهور الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة مفاجئة إلى جمهور القلعة الحمراء.

عبدالمنعم لجمهور الأهلي: سأحمل حبكم ودعمكم معي

نشر محمد عبدالمنعم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو للحظة غنائه مع جمهور الأهلي عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكتب محمد عبد المنعم في رسالته لجمهور الأهلي: "سأحمل دائمًا حبكم ودعمكم معي، شكرًا لكم على كل شيء".

وتوج فريق الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد الفوز على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في مباراة إياب الدور النهائي، على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي.

وتأتي رسالة محمد عبدالمنعم، بالتزامن مع الأنباء المترددة حول موافقة الأهلي على طلب رحيله للاحتراف في أوروبا هذا الصيف.

وتشير التقارير إلى أن وكيل محمد عبدالمنعم يمتلك العديد من العروض الأوروبية، بالتحديد من فرنسا وتركيا وألمانيا.