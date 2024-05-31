نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يحدد سعر بيع هدف بايرن ميونخ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي حدد سعر بيع نجمه الفرنسي ثيو هيرنانديز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية إلى أن ثيو هيرنانديز البالغ من العُمر 26 عامًا ارتبط بالانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني في الصيف المقبل، حيث يمتلك عقدًا مع ميلان حتى يونيو عام 2026.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ثيو هيرنانديز يرغب في مضاعفة راتبه الحالي من أجل الموافقة على تجديد عقده مع ميلان ليرتفع من 4 مليون يورو إلى 8 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى المتغيرات وهو مبلغ ضخم بالنسبة لميلان.



وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ميلان ليس على استعداد للموافقة على طلبات ثيو هيرنانديز المادية.



ونوهت الصحيفة الإيطالية أن ميلان سيكون على استعداد للسماح لهرنانديز بالرحيل في الصيف المقبل مقابل نحو 80 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن بايرن ميونخ مهتم بشدة بالتعاقد مع ثيو هيرنانديز لأنه يتطلع إلى إيجاد بديل محتمل للكندي ألفونسو ديفيز.



ولفتت الصحيفة الإيطالية أن ثيو هيرنانديز خاض 46 مباراة مع ميلان في جميع البطولات في الموسم المنصرم، حيث سجل 5 أهداف وصنع 11 هدف آخرين.