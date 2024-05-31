الرياضة

عاجل.. أنشيلوتي يكشف رسميًا عن حارس ريال مدريد أمام دورتموند في نهائي الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن حارس مرمى الملكي في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند.

أنشيلوتي يكشف رسميًا عن حارس ريال مدريد أمام دورتموند

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره بروسيا دورتموند مساء غدا السبت في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند:" كورتوا أساسي غدا".

وغاب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن فريق ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي قبل أن يعود مؤخرا.

وستبدأ أحداث مباراة ريال مدريد أمام نظيره بروسيا دورتموند مساء غدا السبت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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