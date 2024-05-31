البنك الأهلي يكتسح بتروجيت ويتأهل دور الـ16 من كأس مصر (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق البنك الأهلى إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 4-1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد السلام.

البنك الأهلي يفوز على بتروجيت

ومع الدقيقة "27" من عمر اللقاء، نجح محمود قاعود لاعب البنك الأهلي، في تسجيل الهدف الأول بالمباراة بتسديدة أرضية ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك.

وأحرز أحمد مدبولى الهدف الثاني للبنك الاهلي في الدقيقة 35 وإسحاق يعقوبو الذي استطاع أن يسجل هدفين في الدقيقة 40 والدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع.

ومع الدقيقة 43 من عمر اللقاء جاء هدف فريق بتروجيت عن طريق حامد حمدان في شباك البنك الأهلي.