نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نهائي الأبطال.. تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد دورتموند في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024، نستعرض تاريخ المواجهات بين الفريقين في جميع البطولات، سيستضيف ملعب ويمبلي في لندن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين الفريقين الإسباني والألماني. تأهل الفريقين لنهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد : تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي.

: تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي. بوروسيا دورتموند: وصل إلى النهائي بعد تجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي. عدد المباريات : التقى الفريقان في 14 مباراة.

: التقى الفريقان في 14 مباراة. فوز ريال مدريد : 6 مباريات

: 6 مباريات فوز بوروسيا دورتموند : 3 مباريات

: 3 مباريات التعادل : 5 مباريات

: 5 مباريات الأهداف المسجلة من ريال مدريد : 24 هدفًا

: 24 هدفًا الأهداف المسجلة من بوروسيا دورتموند: 19 هدفًا سجل المواجهات في دوري أبطال أوروبا لم يخسر ريال مدريد في آخر 4 مواجهات له مع بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا (فاز 2، تعادل 2).

في المباريات السبع السابقة بينهما في المسابقة، لم يفز ريال مدريد بخمس منها (تعادل 2، خسر 3). مواجهات مراحل خروج المغلوب عدد المباريات : 6 مباريات

: 6 مباريات فوز ريال مدريد : 3 مباريات

: 3 مباريات فوز بوروسيا دورتموند : 2 مباريات

: 2 مباريات التعادل : 1 مباراة

: 1 مباراة الأهداف المسجلة من ريال مدريد : 8 أهداف

: 8 أهداف الأهداف المسجلة من بوروسيا دورتموند: 6 أهداف