الرياضة

قبل نهائي الأبطال.. تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد دورتموند في جميع البطولات

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أحمد جودة - القاهرة - قبل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024، نستعرض تاريخ المواجهات بين الفريقين في جميع البطولات، سيستضيف ملعب ويمبلي في لندن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين الفريقين الإسباني والألماني.

تأهل الفريقين لنهائي دوري أبطال أوروبا

  • ريال مدريد: تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي.
  • بوروسيا دورتموند: وصل إلى النهائي بعد تجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي.
  • عدد المباريات: التقى الفريقان في 14 مباراة.
  • فوز ريال مدريد: 6 مباريات
  • فوز بوروسيا دورتموند: 3 مباريات
  • التعادل: 5 مباريات
  • الأهداف المسجلة من ريال مدريد: 24 هدفًا
  • الأهداف المسجلة من بوروسيا دورتموند: 19 هدفًا

سجل المواجهات في دوري أبطال أوروبا

  • لم يخسر ريال مدريد في آخر 4 مواجهات له مع بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا (فاز 2، تعادل 2).
  • في المباريات السبع السابقة بينهما في المسابقة، لم يفز ريال مدريد بخمس منها (تعادل 2، خسر 3).

مواجهات مراحل خروج المغلوب

  • عدد المباريات: 6 مباريات
  • فوز ريال مدريد: 3 مباريات
  • فوز بوروسيا دورتموند: 2 مباريات
  • التعادل: 1 مباراة
  • الأهداف المسجلة من ريال مدريد: 8 أهداف
  • الأهداف المسجلة من بوروسيا دورتموند: 6 أهداف
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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