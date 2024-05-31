نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نهائي الأبطال.. تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد دورتموند في جميع البطولات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قبل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024، نستعرض تاريخ المواجهات بين الفريقين في جميع البطولات، سيستضيف ملعب ويمبلي في لندن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين الفريقين الإسباني والألماني.
تأهل الفريقين لنهائي دوري أبطال أوروبا
- ريال مدريد: تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي.
- بوروسيا دورتموند: وصل إلى النهائي بعد تجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي.
- عدد المباريات: التقى الفريقان في 14 مباراة.
- فوز ريال مدريد: 6 مباريات
- فوز بوروسيا دورتموند: 3 مباريات
- التعادل: 5 مباريات
- الأهداف المسجلة من ريال مدريد: 24 هدفًا
- الأهداف المسجلة من بوروسيا دورتموند: 19 هدفًا
سجل المواجهات في دوري أبطال أوروبا
- لم يخسر ريال مدريد في آخر 4 مواجهات له مع بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا (فاز 2، تعادل 2).
- في المباريات السبع السابقة بينهما في المسابقة، لم يفز ريال مدريد بخمس منها (تعادل 2، خسر 3).
مواجهات مراحل خروج المغلوب
- عدد المباريات: 6 مباريات
- فوز ريال مدريد: 3 مباريات
- فوز بوروسيا دورتموند: 2 مباريات
- التعادل: 1 مباراة
- الأهداف المسجلة من ريال مدريد: 8 أهداف
- الأهداف المسجلة من بوروسيا دورتموند: 6 أهداف