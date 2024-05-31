نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارتينيز يحسم مستقبله مع إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أليخاندرو كامانو وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم وقائد إنتر ميلان الإيطالي عن توصله لاتفاق بشأن تجديد عقد النجم الأرجنتيني مع النادي الإيطالي في الفترة المقبلة.



وزعمت العديد من التقارير الصحفية أن إنتر ميلان توصل لاتفاق بشأن تجديد عقد لاوتارو البالغ من العُمر 26 عامًا بعدما كان يوجد خلاف حول الراتب السنوي.



وقال كامانو في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “نعم، لقد توصلنا لاتفاق مبدئي بشأن تجديد عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان”.



واختتم كامانو تصريحاته قائلًا: “العقد الجديد لن يتضمن أي شرط جزائي”.

وشارك لاوتارو في 44 مباراة مع إنتر ميلان في جميع البطولات في الموسم المنصرم، حيث سجل 27 هدفًا وصنع 7 أهداف آخرين.



وتوج لاوتارو مارتينيز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم بعد أن ساهم في تتويج إنتر ميلان بلقب الكالتشيو.